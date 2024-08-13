В России предложили сажать Z-блогеров
- 13.08.2024, 12:39
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Из-за ситуации в Курской области РФ.
Российских Z-блогеров, распространяющих «недостоверную информацию» о ходе боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в приграничных регионах России, необходимо привлекать к уголовной ответственности, заявила российский сенатор Наталия Косихина.
«Сама неоднократно знакомилась с информацией, которую вбрасывали российские блогеры, а потом она опровергалась. Важно, чтобы данная категория граждан понимала и осознавала последствия, которые они могут понести за свои опрометчивые заявления», — сказала РИА «Новости» Косихина.
По ее словам, за событиями в приграничных регионах следит вся страна, поэтому особую значимость приобретают «военные блогеры-миллионники и полумиллионники». В некоторых случаях «безответственность и авантюрная попытка привлечь подписчиков приводит к росту тревожных настроений, а иногда и откровенной паники», подчеркнула сенатор.
Она также отметила, что Z-блогеры должны помнить, что их читают и смотрят «не только российские граждане, но и украинские спецслужбы, которые на основе этой информации пишут материалы и рассылают их нашим гражданам».