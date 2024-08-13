«Общаются в быту на украинском»: боец ВСУ рассказал о жителях Курской области 4 13.08.2024, 12:45

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Украинский военный поделился интересными наблюдениями.

Украинский военный Сергей Пруцких с позывным «Кум» подтвердил, что кадры, на которых бабушки разговаривают на украинском языке, были сняты в Курской области. Об этом он сказал в эфире «Радио Свобода».

Боец не раскрыл подробностей о том, где сейчас находится.

«Где бы мы сейчас ни были, все равно скажут, что снимаем где-то под Киевом», — шутит Пруцких.

Он был одним из авторов видео с двумя жительницами Курской области, которые говорили с военными ВСУ на украинском и просили их подвезти.

«Жители Курской области довольно приветливые. По крайней мере те, кого мы встречали. Общаются, как на удивление для меня, исключительно на украинском языке. Вы видели видео, где две бабушки спрашивали, можем ли их подвезти. Мы не имели такой возможности. Они сказали, что общаются в быту на украинском и им так удобно», — рассказал боец.

Некоторым людям украинские военные помогали, подвозили воду и продукты.

«Также они говорили, что их бросили. При уходе Российской Федерации на некоторых участках сразу же исчезает свет, газ. Жалуются, скажем так», — добавил Пруцких.

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