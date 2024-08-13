В Беларуси решили переименовать котлету по-киевски 7 13.08.2024, 12:53

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«Полтавские» тоже решили переименовать.

Пользовательница TikTok выложила видео, в котором рассказала, что в фирменных магазинах мозырского государственного совхоза-комбината «Заря» изменили привычные названия полуфабрикатов котлет, пишет «Флагшток».

— Забежала в «Дары от Зари», все котлеты переименовали. Теперь «Полтавские» — это не «Полтавские», «Киевские» — это не «Киевские», — сказала Татьяна и показала ценники, на которых прежние «Полтавские» котлеты названы «Нежными», а «Киевские» — «Вкусными с маслицем».

Другие пользователи в комментариях отметили, что вместе с переименованием немного подняли цену, связали переименование с тем, что «Заря», возможно, торгует с Россией, некоторые заявили, что в целом в фирменных магазинах совхоза «стало пусто».

По словам других комментаторов, на комбинате «был мор свиней», который объясняют прошедшим в регионе ураганом:

«Не было света почти неделю, сейчас в целом нецелесообразно там закупаться, у них товар пропал резко как раз в тех числах после урагана».

Журналист дозвонился в один из магазинов предприятия. Там подтвердили, что название котлет изменили:

«Не знаю, почему. Недели две назад в руководстве так решили почему-то. Но состав полностью остался тот же», — ответили в магазине.

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