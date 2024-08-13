закрыть
13 августа 2024, вторник, 13:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси решили переименовать котлету по-киевски

7
  • 13.08.2024, 12:53
  • 4,598
В Беларуси решили переименовать котлету по-киевски

«Полтавские» тоже решили переименовать.

Пользовательница TikTok выложила видео, в котором рассказала, что в фирменных магазинах мозырского государственного совхоза-комбината «Заря» изменили привычные названия полуфабрикатов котлет, пишет «Флагшток».

— Забежала в «Дары от Зари», все котлеты переименовали. Теперь «Полтавские» — это не «Полтавские», «Киевские» — это не «Киевские», — сказала Татьяна и показала ценники, на которых прежние «Полтавские» котлеты названы «Нежными», а «Киевские» — «Вкусными с маслицем».

@lakomkafamily Обратили внимание на смену привычных названий котлет? 😅 #дарыотзари #полуфабрикаты #гомель #продукты #магазингомель #чтокупилапокушать #мукбанг #мозырь #обзор #гомельбеларусь ♬ оригинальный звук - Таня Lakomka

Другие пользователи в комментариях отметили, что вместе с переименованием немного подняли цену, связали переименование с тем, что «Заря», возможно, торгует с Россией, некоторые заявили, что в целом в фирменных магазинах совхоза «стало пусто».

По словам других комментаторов, на комбинате «был мор свиней», который объясняют прошедшим в регионе ураганом:

«Не было света почти неделю, сейчас в целом нецелесообразно там закупаться, у них товар пропал резко как раз в тех числах после урагана».

Журналист дозвонился в один из магазинов предприятия. Там подтвердили, что название котлет изменили:

«Не знаю, почему. Недели две назад в руководстве так решили почему-то. Но состав полностью остался тот же», — ответили в магазине.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин
9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников