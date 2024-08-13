Мошенники «развели» известную прокремлевскую певицу 5 13.08.2024, 13:12

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Она продала квартиру в Москве и перевела им деньги.

Певица Лариса Долина, которая поддержала российскую агрессию против Украины, стала жертвой мошенников. Она сама продала квартиру в Москве и перевела деньги неизвестным, сообщает источник прокремлевского телеграм-канала SHOT.

По данным издания, певица отдала злоумышленникам более 100 млн российских рублей (1,075 млн долларов). Сама артистка пока эту информацию не подтвердила.

Утром 13 августа в квартиру народной артистки РФ в Хамовниках приехали пять человек и заявили, что они новые собственники. Охранники сообщили в полицию о попытке незаконного проникновения в элитный ЖК и заблокировали все выходы. «Новых владельцев» задержали на месте. С ними сейчас общаются следователи.

Уроженка Одессы Лариса Долина неоднократно высказывалась в поддержку аннексии Крыма и полномасштабной российской агрессии против Украины.

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