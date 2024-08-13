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На Марсе впервые нашли воду в жидком состоянии

  • 13.08.2024, 13:20
На Марсе впервые нашли воду в жидком состоянии

Обнаружен природный резервуар.

На Марсе впервые нашли воду в жидком состоянии. Она находится на большой глубине под поверхностью.

Проанализировав данные, которые собрал зонд NASA Mars Insight Lander, ученые пришли к выводу, что в глубине коры Красной планеты есть так называемый резервувар с жидкой водой, передает Би-би-си.

Напомним, воду на Марсе уже находили лед, остатки пара в атмосфере, но не воду в жидком состоянии.

Зонд Mars Insight Lander сел на поверхности Красной планеты 6 лет назад. 4 из них он сидел на одном месте и «слушал планету», то есть записывал на сейсмограф сотрясения марсовой коры. Зонд регистрировал сейсмические волны только под собой, и, соответственно, месторождение воды тоже обнаружено именно в этом месте, но ученые полагают, что такие залежи есть и в других местах Марса. Анализ показал, что вода залегает под поверхностью Марса на глубине от 10 до 20 км.

«Это тот же способ, который применяется и на Земле для поиска подземных залежей воды, нефти, или газа», - объяснил изданию профессор Калифорнийского университета Майкл Манга.

Это открытие, как отметил Манга, дает ответ на большой вопрос: «Куда делась вода с Марса?»

Исследователи, которые изучали поверхность Марса, уже давно поняли, что вода на нем была: на поверхности есть следы от рек и озер. Но в последние 3 млрд лет вместо них пустыня.

Часть воды, очевидно, осталась под поверхностью. В связи с этим Манга напоминает, что и на Земле довольно большая часть воды находится под землей, и он не видит причин, почему бы на Марсе не может быть того же.

Если это действительно так, то, по оценкам ученых, воды в этих невидимых залежах должно быть достаточно, чтобы покрыть полуторакилометровым слоем воды всю поверхность Марса.

Но глубина залегания этих запасов сильно усложняет планы тех, которые думают о колонизации Красной планеты.

«Она запрятана в коре на глубине 10-20 км. Бурить скважину глубиной 10 км на Марсе - это даже для [Илона] Маска будет сложновато», - сказал Манга.

«Без жидкой воды нет жизни. Так что, если на Марсе и есть потенциально обитаемые места, то они могут быть глубоко под поверхностью», - добавил ученый.

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