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В Беларуси будут новые комиссии за счета в валюте

  • 13.08.2024, 13:39
  • 1,996
В Беларуси будут новые комиссии за счета в валюте

Топ изменений на финансовом рынке.

Финсектор сообщил о приостановке части депозитов и о том, как быть с единым имущественным платежом, пишет сайт banki24.by.

Сбер Банк информировал, что с 19 августа вводится комиссия 0,2% за обслуживание текущих счетов корпоративных клиентов в евро. Она будет применена в том случае, если среднедневной остаток за календарный месяц на текущих счетах в евро клиента превышает 500 000 EUR.

Комиссия рассчитывается только на сумму превышения и списывается один раз в последний рабочий день месяца. Первое списание комиссии произойдет 30 августа за период с 19 по 31 августа.

Также банк сообщил, что с 12 августа приостанавливается заключение и пролонгация депозитных договоров в евро с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также прием дополнительных взносов по ранее заключенным депозитным договорам в евро.

В БНБ-Банке рассказали, что 14 августа с 1:30 по 6:00 будут временно недоступны интернет-банк для юридических лиц и онлайн-кредитование в мобильном приложении BNB-Bank, а также возможны кратковременные перерывы в работе этого мобильного приложения.

Еще данный банк информировал, что в сентябре планирует перейти на новый процессинговый центр. В связи с этим для расчетов БНБ-Банка с международными платежными системами Visa и Mastercard будет использоваться евро.

Также действующий общий лимит на сумму дебетовых операций в сутки, который включал наличные, безналичные операции и операции в интернете, будет применяться только для безналичных операций.

Таким образом, будут установлены отдельные лимиты по суммам безналичных и наличных операции. Величина суммы лимита при этом не изменится.

Помимо этого, будет временно приостановлено оказание услуги по смене pin-кода в банкоматах БНБ-Банка и Белгазпромбанка. После перехода на новый процессинг pin-код карточек БНБ-Банка можно будет менять в банкоматах иных банков при наличии у них такой технической возможности.

Также по информации банка отменится возможность получения повторного sms-сообщения с действующим pin-кодом к карточке. Держателям карточек будет предоставлена возможность получить sms-сообщение с новым pin-кодом.

В ЕРИП напомнили, что срок уплаты единого имущественного платежа в РБ — до 15 ноября. Период, за который производится уплата — 2023 год.

Для совершения платежа в ЕРИП необходимо выбирать:

налоги;

область/город/район;

ИМНС по городу/району по месту регистрации физического лица;

Единый имущественный платеж.

Необходимо указывать учетный номер плательщика (УНП), который налоговая инспекция присваивает плательщику, в том числе физлицу. УНП указывается в извещении от налогового органа.

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