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Взятые в плен в Курской области российские срочники обратились к Путину

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  • 13.08.2024, 13:43
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Взятые в плен в Курской области российские срочники обратились к Путину

Просят обменять их на бойцов «Азова».

Военнопленные российские срочники, которых взяли в плен Вооруженные силы Украины в Курской области, обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обменять их на пленных бойцов «Азова». Соответствующее видео обнародовал украинский блогер Сергей Стерненко.

На видео видно по меньшей мере десять российских оккупантов, которые с завязанными глазами стоят перед камерой.

«Уважаемый Владимир Владимирович, мы срочники, которые защищали оборону в Курской области, после чего попали в плен. Мы очень просим вас обменять нас на бойцов из полка «Азов», — сказал один из российских пленных.

Он также отметил, что пленные оккупанты «очень боятся», но не уточнил чего именно. Также военнослужащий РФ отметил, что те, кого взяли в плен в Курской области, хотят поскорее попасть домой к своим семьям и родным.

Кроме того, Сергей Стерненко обнародовал видеообращение жены одного из российских военнопленных, которая с плакатом вышла на улицу.

«Прошу вас остановить боевые действия в Украине и начать мирные переговоры. Прошу вас обменять моего мужа, который находится в плену — Королева Александра на бойца «Азова», — заявила женщина.

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