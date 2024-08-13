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В Беларуси начали резко расти цены

  • 13.08.2024, 13:50
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В Беларуси начали резко расти цены

Некоторые продукты дорожают в пять раз быстрее, чем в прошлом году.

В июле рост цен был в два раза выше, чем за тот же период в прошлом году. При этом овощи и фрукты сейчас дорожают примерно в 5 раз быстрее, чем в 2023-м. Это следует из данных Нацбанка.

Как за последний год изменились цены на товары и услуги и какие есть «аномалии»

Инфляция в июле составила 5,5% в годовом выражении. Это в два раза выше, чем она была в июле 2023-го (2,7%).

При этом базовая инфляция, которая считается без учета сезонности, в прошлом месяце осталась на том же уровне, что была в июне, — 4,7%. Для сравнения: в июле прошлого года она составляла 1%.

Рост регулируемых цен и тарифов замедлился с 8,4% в июне до 7,6% в июле. Однако, как видно из этих данных, цены, которыми управляет государство (и заявляет, что успешно сдерживает их), растут быстрее остальных.

В среднем стоимость овощей и фруктов в июле увеличилась на 15,1% (в июне рост был 17,1%). По сравнению с июлем прошлого года рост цен на сезонную продукцию вырос в пять раз — тогда он был 3,1%.

Напомним, удерживать инфляцию в пределах однозначной цифры во многом удается за счет жесткого ценового госрегулирования, которое ввели в октябре 2022 года.

Что в июле подорожало больше всего

В июле этого года по отношению к предыдущему месяцу наибольший прирост цен показала позиция «рис шлифованный, полированный (включая пропаренный)», пишет издание Myfin.by со ссылкой на данные Белстата.

Также прибавили в цене оливковое масло, кофе (натуральный молотый и растворимый), шоколад, ежедневная газета, услуги международного туризма.

Кроме того, в июле стали дороже машина стиральная (+2,41%), импортные сигареты с фильтром (+2,26%), бананы (+2,02%), квас (+1,91%), ремонт обуви (+1,79%), услуги кинотеатров (+1,10%).

Как мы писали ранее, традиционно летом дешевеют овощи и фрукты. В июле к июню этого же года в среднем цена на первые снизилась на 7,7%, а на вторые — на 3,2%.

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