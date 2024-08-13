Белый дом: Путин в отчаянии 3 13.08.2024, 14:06

2,440

В США оценили риски военного сотрудничества России и КНДР.

Россия углубляет сотрудничество с Северной Кореей, что представляет опасность не только для Украины, но и для стран Индо-Тихоокеанского региона. В объятия Пхеньяна Москву подталкивает отчаянная потребность России в помощи и усилении военного потенциала.

Это сближение выражается в том, что Россия уже использует для ударов по Украине баллистические ракеты северокорейского производства. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга.

Отвечая на вопрос о возможном применении Россией в войне против Украины баллистических ракет, производимых в КНДР, он заявил, что РФ усиливает сотрудничество с Северной Кореей из-за «отчаяния», охватившего российского диктатора Владимира Путина.

«Путин в отчаянии. Он отчаянно нуждается в помощи и военном потенциале, потому что экспортный контроль и санкции фактически превратили всю его экономику, которая была до этой войны, в экономику военного времени», – подчеркнул Кирби.

В поисках помощи российский диктатор вынужден обращаться к таким странам, как Северная Корея и Иран.

При этом Кирби затруднился подтвердить, что для недавней атаки на Киев Россия применила именно северокорейские ракеты. Однако отметил, что Москва рассчитывает на военную помощь от КНДР, и что усиление такого сотрудничества между двумя государствами представляет угрозу не только для Украины.

«Совершенно очевидно, что военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией опасно для народа Украины, поскольку эти ракеты продолжают атаковать украинские города и энергетическую инфраструктуру, но это также опасно для Индо-Тихоокеанского региона и любое его развитие будет иметь последствия для безопасности стран в этом регионе», – отметил он.

В то же время представитель Белого дома уверил, что США и союзники будут прилагать необходимые усилия, чтобы улучшить ситуацию на фоне такого сотрудничества.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com