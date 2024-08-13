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На Гродненщине невероятный грибной бум

  • 13.08.2024, 14:11
На Гродненщине невероятный грибной бум

Вывозят целыми ведрами и даже багажниками.

Последнюю неделю чаты грибников Гродненской области кипят от обилия фотографий с боровиками и лисичками. Их так много, что даже рекордные сборы по 100-200 грибов за один поход в лес, уже никого не удивляют, пишет Newgrodno.

В лесах под Гродно на выходных было буквально не протолкнуться, а кое-где на лесных дорогах собирались даже пробки. Но это не помешало людям собрать внушительный урожай.

Брали в основном боровики. Такого не было давно. В этом сезоне белые резко стали расти буквально везде: в старых лесах, в молодняках, в лиственных и сосновых посадках.

Грибов очень много. Обычный поход в лес оборачивается полными ведрами и корзинами. Кто-то делал несколько заходов: как итог — полный багажник.

«А мне пришлось даже в шапке выносить. Все остальное было заполнено грибами», — рассказал один из грибников, который так и не смог остановиться.

Где собирают грибы? За белыми традиционно едут в район Озер и Новой Руды, собирают их также на Августовском канале. Немало грибов в этом году было и в окрестностях Рыбницы, но жители деревни говорят, что места все же надо знать.

Поречье же, как и обычно, стало местом паломничества для тех, кто любит лисички. Этих грибов в лесах также достаточно.

На рынках и в соцсетях достаточно предложений и о продаже грибов. Кто-то даже обещает продать с доставкой. Но не стоит думать, что невиданный урожай в лесу сбил цену на грибы. Это по-прежнему дорогой товар.

Например, маленькие молодые боровички продают по 25 рублей за кило. За 15 рублей готовы отдать большие грибы.

На лисички разброс цен чуть больше. Есть варианты в районе 7-10 рублей за килограмм.

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