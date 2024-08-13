Генерал-майор СБУ рассказал о расколе в окружении Путина из-за Курской операции ВСУ 13.08.2024, 14:13

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Виктор Ягун

Силовики против военных.

Западные СМИ со ссылкой на украинских чиновников пишут, что одной из целей Украины в операции в Курской области является «дестабилизация России».

Можно ли достичь этой цели? Действительно ли москвичи будут переживать за судьбу курян? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с экс-замглавы Службы безопасности Украины, генерал-майором в запасе Виктором Ягуном:

— Будем честными, когда начиналась эта операция, мы понимали, что это был первый уровень, тактический. Сейчас мы выходим на стратегический уровень. Но стратегическую задумку украинской власти на данный момент никто не знает, вообще. Мы только теоретически можем говорить об этой цели.

Если говорить о дестабилизации внутри России, то я считаю, что операция в Курской области не сможет этого сделать. Конечно, это подорвет устои, на которых стоит база идеологии Путина, что он якобы может обеспечить безопасность россиян взамен на часть каких-то прав. Мол, «я заберу у вас свободу слова, свободу волеизъявления, какие-то там другие ваши права», а вместо этого «дам безопасность, стабильность, все будет хорошо, наши границы никто не перейдет».

В этом плане — да, операция в Курской области подорвала какие-то моменты. Но москвичи точно не будут переживать за курян, как они не переживали за белгородцев. Уже сейчас можно посмотреть объявления в газетах, где москвичи пишут: «Сдаем квартиру, но только не беженцам». Некоторые даже уточняют, что беженцам из Курска, Белгорода и других приграничных областей.

Это такая взаимная «любовь» москвичей к регионам, она сейчас очень ярко проявляется. Москвичам до одного места, что там сейчас происходит. Причем есть любопытная информация о мышлении москвичей, это подтвердил и мой товарищ из разговора родственников. Так вот, москвичи звонили и говорили: «У нас тут ходят слухи, что есть договоренность, что вы, украинцы, нам отдаете часть Украины, а мы вам отдаем это приграничье, где наши «хохлы» живут, это Курская, Брянская, Воронежская, Белгородская область».

И это говорит человек, который имеет докторскую степень, то есть даже на бытовом уровне они не возмущены тем, что впервые за 80 лет кто-то перешел границу России и захватил часть ее территории.

— Повлияет ли провал в Курской области на позиции Путина среди российских элит? Ведь он, мягко говоря, сейчас предстает перед ними в не самом лучшем свете.

— Думаю, что это эффективно подорвало его позиции, пошли всякие трещинки в его имидже, и чем ближе к нему, тем больше недоверия. Это очень четко проявилось в том, что Дерипаска в Японии заявил, он даже не стеснялся в выражениях. Я так понимаю, некоторых уже просто прорывает. Россияне много потеряли, несмотря на все эти победные реляции, что все нормально, что будет в этом году прирост в 3% ВВП и так далее.

Ну это же все искусственно натянуто, поэтому все понимают, что ситуация не самая радужная. Импортозамещение не идет так, как они хотят, есть проблемы и по разным другим направлениям — и по перевозкам, и по реализации тех или иных продуктов, которые Россия всегда пыталась на западный рынок поставлять.

Все это очень сильно подсело, и россияне не знают, как из этого выходить. Если они думают, что марганцевые руды, которые они хотят добывать на оккупированной территории, им помогут, то это глубокая ошибка.

— Если наблюдать за российским информационным полем, есть много линий конфликтов, обострившихся во время Курской операции ВСУ. Z-блогеры и Минобороны РФ, много претензий к Кадырову. К чему могут привести эти конфликты?

— Кадыров — это отдельная история, это уникальная ситуация в России, которая в свое время даст не просто трещину, а может быть тектонический разрыв. Это единственный регион, где есть свои вооруженные силы, которые подчинены только своему лидеру. Это не просто вооруженные силы, а серьезная военная группировка, которая по численности приближается к армии Беларуси.

В Беларуси 43 тысячи военных, а у Кадырова, если взять всех силовиков, то это будет около 50-60 тысяч. Когда они отжали у Пригожина технику, то получили танки. Есть подтвержденная информация, что Кадыров сказал не влазить в военные конфликты, не принимать участие в каких-то активных боевых действиях, сохранять личный состав, уходить от боев. Если попали в плен, то они пытаются вытянуть всех до одного, причем один к десяти меняют.

Поэтому Кадыров — это отдельная история, и многим она не нравится. Что касается ругани, там не только так называемые военкоры попали под раздачу, потому что они пытаются какую-то условную правду рассказать.

Под раздачу попал и сосед Лукашенко, который говорил, мол, что «мы договорились с украинцами и войска свои забираем». Тут же и ответка прилетела: «А, вы забираете войска, а украинцы свои войска использовали в Курске». Хоть это и не соответствует действительности, но факт остается фактом.

А сейчас пойдет еще интересная ситуация: они же объявили не продолжение «СВО», «специальной военной операции» на своей территории, они объявили вообще уникальную вещь — «контртеррористическую операцию», которая будет возглавляться Бортниковым. Это вообще какая-то такая ситуация, выходящая за рамки здорового понимания.

Отдельно куратором всего этого поставили Дюмина, прослеживается разлом между военными и силовиками. Но это же военная операция должна быть, это же продолжение войны. Вместо того, чтобы назвать это все войной, сказать хоть какую-то правду народу, что идет война и надо освобождать свои земли, в Кремле говорят о «контртеррористической операции».

Я сегодня посмотрел по суммам, «контртеррористическая операция» не предусматривает те выплаты, которые идут на «СВО». Кто будет принимать участие в КТО? Спецназ ФСБ, Росгвардия, срочники? Глубоко сомневаюсь, что они смогут справиться с подготовленными бригадами Вооруженных сил Украины и вытеснить их с территории России.

Тут будет конфликт интересов: кто будет воевать и за какие деньги. Выходит, что Путин не доверяет никому, в первую очередь военным, назначая эту «контртеррористическую операцию».

Мы, кстати, в Украине это проходили, и это первоначально имело какой-то свой эффект, когда объявили АТО во главе с СБУ в 2014-м году. Но потом логично пришли к тому, что это все-таки фронтовая операция, должны ее вести военные, генералы, которые понимают, что такое армейские операции. Мы и перешли к совершенно другому формату, где СБУ заняла свое почетное место в Силах обороны.

Россия этого либо не понимает, либо пытается навесить какие-то нерешаемые проблемы на определенные структуры. Будем смотреть, есть очень много интересных вещей, которые сейчас будут открываться.

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