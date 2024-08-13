«Кадыровцев» обидели Телеграм-канал «СерпомПо»

13.08.2024, 14:23

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Извиняться пришлось не только срочникам.

Прокремлевские тг-каналы написали вчера, что Путин был недоволен выступлением на новооогаревском совещании врио Курской области Смирнова.

Мол, не губернаторское это дело рассказывать, как далеко продвинулся противник, его дело оперативно эвакуировать людей. Потому Путин и прервал Смирнова, «когда он начал говорить о линии проникновения ВСУ в области».

Дело не в том, что о военной обстановке говорил губернатор, а в том, ЧТО он говорил. Рассказывать всему свету, что потеряно 28 населенных пунктов (украинская сторона говорит, что больше 40) и что надо эвакуировать почти 200 тыс. чел., это вредительство какое-то!

Заткнули не только врио губернатора, но, похоже, и Z- военкоров. Если в первые дни наступления ВСУ на Курскую область их посты резко отличались от рассказов Минобороны, то сейчас они явно осторожничают. Из всей мутной утренней сводки Подоляки четко ясно только одно:

Единственной неприятной, но важной потерей для нас здесь стало фактическое оставление Суджи и занятие ее по (большей части, держать под контролем каждую улицу ВСУ нет смысла, да и силы тратить на это глупо в текущей обстановке) противником.

Все остальное и у него, и у других - вариации на тему «враг будет разбит, победа будет за нами».

Коц нахваливает переброшенные на курское направление части, Алехин поет осанну «дорогому Брату Апти Алаудинову».

Обидели кадыровцев рассказами о том, как они бежали от ВСУ, прикрывшись срочниками, теперь приходится извиняться и не только солдатам-срочникам.

Ну и, конечно, все Z-каналы забиты сравнениями нынешних событий с боями на курском направлении времен Великой Отечественной.

Ясно, что эта аналогия куда приятнее, чем другая - с затонувшей в августе 200-го АПЛ «Курск» и тогдашним враньем Путина.

Впрочем, в этом плане ничего не изменилось.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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