Минчанин прошел опрос от белорусского банка и потерял $200 1 13.08.2024, 14:29

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Мошенники не остановились на достигнутом.

Представьте себе обычное воскресное утро. Просматриваете истории в Instagram, когда вдруг попадается рекламная акция от «Альфа Банка». Просто пройдите опрос и получите денежный бонус. Ну разве не заманчиво? Так подумал и наш герой, решив, что все это вполне легально, пишет onliner.by. В названии сайта фигурировало знакомое наименование, да и реквизиты вроде как настоящие. Вроде как...

Опрос оказался легким и коротким. Но чтобы получить бонус, потребовалось ввести номер телефона и личный номер паспорта. Ничего такого, подумал Иван. Ну а потом пришло СМС с кодом от «банка», где даже предупредили, чтобы его не сообщали мошенникам. Как только код был введен, наш герой сразу же получил уведомление: кто-то вошел в его аккаунт с другого устройства. Пока он пытался дозвониться до банка, с его счета уже списали почти $200.

Мошенники не остановились на достигнутом. Оформили еще одну карту, с которой тоже пытались снять деньги. К счастью, банк вовремя заметил подозрительные действия и связался с владельцем счета. Парень написал заявление в милицию, но там сказали, что шансы вернуть деньги крайне малы — наверняка они уже превратились в крипту и ушли не пойми кому.

На самом же деле «Альфа Банк» никаких опросов с денежным вознаграждением не проводит. А сам метод достаточно стар, ранее мошенники проводили подобные опросы от «Беларуськалия», МТЗ и Onlíner.

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