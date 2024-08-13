закрыть
13 августа 2024, вторник, 15:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчанин прошел опрос от белорусского банка и потерял $200

1
  • 13.08.2024, 14:29
  • 2,062
Минчанин прошел опрос от белорусского банка и потерял $200

Мошенники не остановились на достигнутом.

Представьте себе обычное воскресное утро. Просматриваете истории в Instagram, когда вдруг попадается рекламная акция от «Альфа Банка». Просто пройдите опрос и получите денежный бонус. Ну разве не заманчиво? Так подумал и наш герой, решив, что все это вполне легально, пишет onliner.by. В названии сайта фигурировало знакомое наименование, да и реквизиты вроде как настоящие. Вроде как...

Опрос оказался легким и коротким. Но чтобы получить бонус, потребовалось ввести номер телефона и личный номер паспорта. Ничего такого, подумал Иван. Ну а потом пришло СМС с кодом от «банка», где даже предупредили, чтобы его не сообщали мошенникам. Как только код был введен, наш герой сразу же получил уведомление: кто-то вошел в его аккаунт с другого устройства. Пока он пытался дозвониться до банка, с его счета уже списали почти $200.

Мошенники не остановились на достигнутом. Оформили еще одну карту, с которой тоже пытались снять деньги. К счастью, банк вовремя заметил подозрительные действия и связался с владельцем счета. Парень написал заявление в милицию, но там сказали, что шансы вернуть деньги крайне малы — наверняка они уже превратились в крипту и ушли не пойми кому.

На самом же деле «Альфа Банк» никаких опросов с денежным вознаграждением не проводит. А сам метод достаточно стар, ранее мошенники проводили подобные опросы от «Беларуськалия», МТЗ и Onlíner.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин
9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников