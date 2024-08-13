В Минске задержали российского блогера-миллионника

В Минске задержали российского блогера-миллионника4
- 13.08.2024, 14:45
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Блогер приехал в Беларусь к другу на день рождения.
Силовики в Минске задержали популярного российского блогера-миллионника Глебаса — у него 5,2 млн подписчиков в TikTok и еще 150 тысяч в инстаграме.
Милицию заинтересовали два ролика, которые Глеб Демидов снял в белорусской столице и, судя по всему, опубликовал в виде сообщений в своем телеграм-канале.
На первом ролике блогер вошел в кабину троллейбуса на остановке недалеко от вокзала и смутил женщину-водителя. На втором — громко рассказал нецензурный анекдот в вагоне метро.
Силовики задержали его и заставили извиняться.