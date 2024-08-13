закрыть
13 августа 2024, вторник, 15:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске задержали российского блогера-миллионника

4
  • 13.08.2024, 14:45
  • 6,272
В Минске задержали российского блогера-миллионника
Глеб Демидов

Блогер приехал в Беларусь к другу на день рождения.

Силовики в Минске задержали популярного российского блогера-миллионника Глебаса — у него 5,2 млн подписчиков в TikTok и еще 150 тысяч в инстаграме.

Милицию заинтересовали два ролика, которые Глеб Демидов снял в белорусской столице и, судя по всему, опубликовал в виде сообщений в своем телеграм-канале.

На первом ролике блогер вошел в кабину троллейбуса на остановке недалеко от вокзала и смутил женщину-водителя. На втором — громко рассказал нецензурный анекдот в вагоне метро.

Силовики задержали его и заставили извиняться.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин
9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников