В еще одном районе Курской области объявили эвакуацию

В еще одном районе Курской области объявили эвакуацию4
- 13.08.2024, 14:46
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Он граничит с Суджанским.
В Великосолдатском районе Курской области ввели эвакуацию для местных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу района.
По словам местных властей, «до сегодняшнего дня эвакуации в районе не было». Впрочем, с сегодняшнего дня она объявлена официально.
«Сегодня собираем данные, кто все же нуждается в эвакуации», - отметил районный председатель, призвав местных жителей оставлять заявки.
Следует отметить, что данный район граничит с Суджанским, в котором продолжаются боевые действия.