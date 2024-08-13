В еще одном районе Курской области объявили эвакуацию 4 13.08.2024, 14:46

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Он граничит с Суджанским.

В Великосолдатском районе Курской области ввели эвакуацию для местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу района.

По словам местных властей, «до сегодняшнего дня эвакуации в районе не было». Впрочем, с сегодняшнего дня она объявлена официально.

«Сегодня собираем данные, кто все же нуждается в эвакуации», - отметил районный председатель, призвав местных жителей оставлять заявки.

Следует отметить, что данный район граничит с Суджанским, в котором продолжаются боевые действия.

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