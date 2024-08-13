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Белорусам рассказали о прогнозе на жару +40 в августе

  • 13.08.2024, 14:54
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Белорусам рассказали о прогнозе на жару +40 в августе

Будут ли рекордные температуры?

Стало известно, придет ли в Беларусь экстремальная жара до +40 градусов в августе, пишет тематический телеграм-канал «Надвор`е».

Ранее белорусский синоптик Дмитрий Рябов говорил, что погода в августе 2024-го в Беларуси будет мало чем отличаться от погоды в июле.

Но появлялись в интернете и прогнозы о возвращении экстремальной жары едва не до +40 градусов в Беларуси, которая сейчас накрыла Европу. И как комментируют синоптики телеграм-канала, обещанная 40-градусная жара «никуда не делась, но сдулась», то есть несколько трансформировалась в менее опасные экстремумы.

- По прогнозам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) и Глобальной модели прогнозирования (GFS), вместе с установлением антициклона «В» в нашем регионе начнет теплеть, - объясняют синоптики.

При этом уже в среду, 14 августа, в Беларуси потеплеет до +23 -+25 градусов, а в западных регионах температуры поднимутся до +27 выше ноля. И температуры будут уверенно расти, повышаясь на 2-3 градуса каждый день.

- Со среды 14 августа температурный фон будет повышаться примерно на 2-3 градуса каждый следующий день. К пятнице и в субботу, 16 и 17 августа, ожидается +28 - +31 градус, а по юго-западу установится жара и до +34 градусов, - обещают синоптики.

По предварительному прогнозу Global Forecast System максимум жары в Беларуси в ближайшее время придется на 18 августа. В воскресенье температуры воздуха на юге и юго-востоке Беларуси достигнут +33 - +35 градусов. Но, увы, после ближайших выходных белорусов снова ожидает похолодание.

- Придет холодный фронт и похолодает градусов на 10 - 14, - замечают метеорологи.

Уточняется, что по прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, который более сдержанный, в Беларуси все же не будет экстремальной жары до +35, зато период теплой погоды продлится немного дольше - до понедельника.

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