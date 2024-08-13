Армия РФ в панике: ВСУ наступают на четырех направлениях 2 13.08.2024, 14:58

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Операция в Курской области основана на концепции оперативной мобильной группы.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что операция на Курщине базируется на концепции так называемой оперативной мобильной группы.

«Уже неделю, как ВСУ проводят наступательную операцию, которая является крайне результативной. Эта операция базируется на концепции так называемой оперативной мобильной группы. Во времена Второй мировой войны такие группы были одной из эффективных наступательных тактик советской армии против Германии. Российская армия забыла об этой теории, но, как видим, Сырский хорошо знает историю Второй мировой и адаптировал это решение относительно современных технологических достижений», - отметил Згурец в эфире телеканала «Еспресо».

По словам военного эксперта, за неделю боевых действий украинская армия обеспечила контроль в пределах 1000 квадратных километров над территорией РФ.

«Наступательные действия развиваются на четырех направлениях: два из них направлены вглубь территории противника - это Льгов и Курск. Другие два направления обеспечивают фланговое расширение плацдарма на запад - это Рыльск, где продолжаются боевые действия вблизи Коренево, и правый фланг, который охватывает все, что к востоку от Суджи. То есть происходит продвижение в направлении Курск - Рыльск и расширение фланга на восток от Суджи, а также использование второго эшелона ВСУ, который закрепляется на наиболее эффективных для обороны участках. Противник пытается подводить резервы, но эти резервы уничтожаются на подступах», - пояснил Згурец.

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