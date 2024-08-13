На рынке недвижимости в Беларуси установлен рекорд

На рынке недвижимости в Беларуси установлен рекорд3
- 13.08.2024, 15:08
Цена за квадратный метр в Минске достигла девятилетнего максимума.
В базе realt.by сейчас 8,4 тысячи объявлений о продаже квартир на вторичном рынке жилья Минска. Треть из них (36%) — в Октябрьском районе, пятая часть (22%) — в Первомайском.
Средняя стоимость квадратного метра, согласно этой базе, сейчас составляет 1615 долларов — это максимум с 2015 года.
Самая высокая цена в Центральном районе — 1846 долларов в среднем за «квадрат», самая низкая — в Заводском (1462 доллара).
В областных центрах средняя цена за «квадрат», если смотреть по этой базе, следующая: Брест — 992 доллара, Витебск — 759, Гомель — 787, Гродно — 847, Могилев — 808.