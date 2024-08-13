Назван продукт, отказ от которого продлит жизнь на 20 лет 3 13.08.2024, 15:09

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Исследование провели в Калифорнийском университете.

Ученые Калифорнийского университета провели исследование и обнаружили, что употребление газированных напитков, содержащих много сахара, негативно влияет на теломеры – конечные участки хромосом, играющие определяющую роль в процессах старения всех систем организма. Ученые доказали, что снижение употребления продуктов с высоким содержанием сахара может продлить жизнь до 20 лет, результаты своего исследования они опубликовали в издании Circulation.

Врачи также призывают не злоупотреблять сладостями и называют сахар «сладкой смертью». Рассказываем, к каким проблемам со здоровьем приводит чрезмерное употребление сахара.

Какой вред сахара для здоровья человека

Провоцирует чрезмерную выработку дофамина. Ученые сравнивают сахар с наркотиком, поскольку резкий скачок глюкозы в мозге вызывает потребность в дополнительной дозе. Мозг перестает отличать реальную потребность в пище, поэтому людям постоянно хочется чего-нибудь сладкого, чтобы заглушить чувство голода и быстро поднять свое настроение. Если постоянно злоупотреблять сладостями, наш организм прекращает самостоятельно вырабатывать эндорфины. Тогда возникает раздражительность, перепады настроения, злость и трудности со сном, так как организму не хватает сахара для выработки «гормона счастья».

Негативное влияние на все системы организма. Сахар провоцирует вымывание из организма витаминов группы В, из-за чего нарушается баланс фосфора и кальция и возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой, печенью, почками и поджелудочной железой. Также сахар способен в разы снижать сопротивляемость организма к вирусным заболеваниям, поэтому его называют «сладкой смертью».

Сахар провоцирует воспаление. Избыток сахара в организме провоцирует воспалительные процессы, вызывающие головную боль, проблемы со сном, кожную сыпь и выпадение волос. Чтобы избавиться от этих проблем, врачи рекомендуют снизить его потребление.

Снижает уровень энергии. На первый взгляд кажется, что пирожное или конфета может зарядить энергией, но такой эффект кратковременный.

Набор излишних килограммов. Чрезмерное потребление продуктов с высоким содержанием сахара приводит к быстрому набору веса и накоплению жировой ткани в области живота. А ожирение может стать причиной проблем с сердцем, сосудами, печенью и появления онкологии.

Развитие диабета ІІ типа. Чрезмерное употребление сахара приводит к болезни диабетом II типа. Это серьезное заболевание, требующее постоянного контроля уровня сахара в крови. Диабет может привести к повреждению нервной системы и проблемам с почками и зрением.

Ускоряет старение кожи. Избыточный сахар может прикрепляться к белкам в кровотоке, из-за чего образуются вредные молекулы «AGE». А эти молекулы в свою очередь разрушают коллаген и эластин, поэтому кожа теряет свою упругость и появляются морщинки.

Кариес. Сахар также является одной из главных причин появления кариеса. Бактерии, живущие во рту, питаются сахаром и производят кислоты, разрушающие зубную эмаль.

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