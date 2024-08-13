Bloomberg: Россия может начать новую волну мобилизации из-за высоких потерь 1 13.08.2024, 15:21

И подать ее как «ротацию» войск.

В российской армии наблюдается дефицит солдат, необходимых для ведения войны против Украины, что может заставить Россию начать новую мобилизацию, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники Bloomberg, близкие к Кремлю и Минобороны РФ, отметили, что армия РФ не получает достаточно новых солдат, чтобы «успевать» за потерями на фронте, которые являются самыми высокими с начала вторжения в феврале 2022 года. Региональные чиновники сейчас не могут выполнить в среднем более трети своих квот на призыв.

По словам двух собеседников, ситуация может заставить Россию рассмотреть вопрос о новой мобилизации.

Один из источников отметил, что официальные лица могут назвать это ротацией, чтобы дать отдохнуть военным на передовой, а другой сказал, что новая мобилизация может быть объявлена уже до конца этого года.

Отмечается, что вторжение Украины в Курскую область РФ, которое не встретило значительного сопротивления, подчеркнуло вызовы, с которыми сталкивается Кремль в войне.

Собеседник Bloomberg отметил, что масштаб российских потерь делает поддержание стратегии войны страны-агрессора все сложнее, а о захвате Киева и других городов речь больше не идет, поскольку Россия не имеет достаточного количества людей.

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