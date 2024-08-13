Украина ответила Минску на угрозу закрыть посольство 13.08.2024, 15:24

Режим Лукашенко нагнетает антиукраинские настроения в стране.

Министерство иностранных дел ответило на заявления Минска о возможном закрытии украинского посольства – Украина призывает Беларусь «не нагнетать» антиукраинские настроения и не «создавать впечатление» насчет мнимых несуществующих угроз. Об этом на брифинге сообщил спикер украинского дипломатического ведомства Георгий Тихий, пишет liga.net.

«Мы видели эти заявления [о возможности закрытия украинского посольства в Минске], тщательно их изучили, анализируем их. Не видим особой целесообразности, если честно, реагировать на них, потому что беларуская сторона известна многими заявлениями, на которые не стоит реагировать», – заявил он.

Тихий добавил, что создание Беларусью «мнимых угроз со стороны Украины», каким бы интенсивным оно ни было, не делает такие угрозы более реальными.

Украина призывает Беларусь «не нагнетать эти антиукраинские настроения и не создавать этого впечатления каких-то мнимых угроз, которых нет», отметил спикер.

В общем, украинская сторона и дальше будет следить за действиями и заявлениями Беларуси и соответствующим образом на них будет реагировать, подытожил чиновник.

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