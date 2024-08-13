Репетиция под Суджей

Репетиция под Суджей5
- Аркадий Бабченко
- 13.08.2024, 15:31
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Улыбающиеся солдаты-победители на американской бронетехнике на перекрестках.
В двадцать втором украинские пограничники сутками удерживали совершенно неприспособленные позиции, в том числе и в окружении. Потому что сражались за свою землю.
В двадцать четвертом российские пограничники просто пачками сдаются в плен малочисленным группам вторжения. В который уже раз. Так было всегда.
Миф о подвиге советских пограничников создавался уже после войны — главным его архитектором был Владимир Басов, да-да, тот самый Дуремар из «Золотого ключика» — а еще режиссер фильма «Щит и меч» про государственную границу и лауреат премии КГБ.
А в сорок первом граница посыпалась просто полностью. В плен сдавались сотнями тысяч. Пограничники были брошены своим государством сразу. Армии просто не было. Пришлось Сталину принимать приказ под номером 227 — более известный как «Ни шагу назад». И только расстрелами и заградотрядами удалось остановить бегущую армию — и только на Волге.
Чуть не до середины европейской части страны добежали.
Под Суджей сейчас происходит и еще одна репетиция. Репетиция поражения фашистского государства.
Заметили, что на современных видео — все то же самое, что и в кинохронике 1945-го из Берлина?
Местные жители с растерянными лицами, не понимающие, как это все могло произойти и как же это так вышло, покорно протягивающие аусвайсы армии-освободителю — я имею в виду сейчас не РККА — и, заискивающе глядя в глаза, спрашивающие, а что теперь с нами будет.
Улыбающиеся солдаты победители — пусть и тактические, но на данный момент победители — на американской бронетехнике на перекрестках: иди, украинский гимн учи, дурак, пороть сейчас тебя будем, вот что будет.
Абсолютное отсутствие власти, полоумный диктатор в бункере, гитлерюгенд в окопах с фаустпатронами, брошенный в последней надежде остановить танки…
Репетиция прошлого-будущего. И это будет. Это тоже обязательно будет. Да, не сейчас. Да, не завтра. Да, наверное, не через год, и даже не через пять. Но будет обязательно.
Слава Украине!
Аркадий Бабченко, «Телеграм»