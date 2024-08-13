закрыть
13 августа 2024, вторник, 16:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Репетиция под Суджей

5
  • Аркадий Бабченко
  • 13.08.2024, 15:31
  • 5,278
Репетиция под Суджей
Аркадий Бабченко
Фото: Гордон

Улыбающиеся солдаты-победители на американской бронетехнике на перекрестках.

В двадцать втором украинские пограничники сутками удерживали совершенно неприспособленные позиции, в том числе и в окружении. Потому что сражались за свою землю.

В двадцать четвертом российские пограничники просто пачками сдаются в плен малочисленным группам вторжения. В который уже раз. Так было всегда.

Миф о подвиге советских пограничников создавался уже после войны — главным его архитектором был Владимир Басов, да-да, тот самый Дуремар из «Золотого ключика» — а еще режиссер фильма «Щит и меч» про государственную границу и лауреат премии КГБ.

А в сорок первом граница посыпалась просто полностью. В плен сдавались сотнями тысяч. Пограничники были брошены своим государством сразу. Армии просто не было. Пришлось Сталину принимать приказ под номером 227 — более известный как «Ни шагу назад». И только расстрелами и заградотрядами удалось остановить бегущую армию — и только на Волге.

Чуть не до середины европейской части страны добежали.

Под Суджей сейчас происходит и еще одна репетиция. Репетиция поражения фашистского государства.

Заметили, что на современных видео — все то же самое, что и в кинохронике 1945-го из Берлина?

Местные жители с растерянными лицами, не понимающие, как это все могло произойти и как же это так вышло, покорно протягивающие аусвайсы армии-освободителю — я имею в виду сейчас не РККА — и, заискивающе глядя в глаза, спрашивающие, а что теперь с нами будет.

Улыбающиеся солдаты победители — пусть и тактические, но на данный момент победители — на американской бронетехнике на перекрестках: иди, украинский гимн учи, дурак, пороть сейчас тебя будем, вот что будет.

Абсолютное отсутствие власти, полоумный диктатор в бункере, гитлерюгенд в окопах с фаустпатронами, брошенный в последней надежде остановить танки…

Репетиция прошлого-будущего. И это будет. Это тоже обязательно будет. Да, не сейчас. Да, не завтра. Да, наверное, не через год, и даже не через пять. Но будет обязательно.

Слава Украине!

Аркадий Бабченко, «Телеграм»

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин
9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников