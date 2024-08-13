Гадюка укусила десятилетнего мальчика в Солигорском районе

Гадюка укусила десятилетнего мальчика в Солигорском районе3
- 13.08.2024, 15:37
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Ребенок в больнице.
В Солигорском районе десятилетнего мальчика укусила гадюка. Его доставили в больницу, сообщает местная газета «Шахтер».
Инцидент произошел 11 августа. Мальчик увидел змею, подошел к ней и взял в руки.
«Змея (как выяснилось, гадюка) укусила ребенка за палец», — говорится в сообщении.
Напомним, в этом сезоне нашествие рептилий отмечалось в Борисове. Змей находили у скамеек, на детских площадках. Среди причин появления рептилий называли нескошенную траву, захламленные мусорки, низкое состояние инфраструктуры.