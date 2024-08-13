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Польские F-16 перехватили российский самолет

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  • 13.08.2024, 15:43
  • 2,256
Польские F-16 перехватили российский самолет

Над Балтийским морем.

Пара польских истребителей F-16 накануне перехватила российский самолет-разведчик Ил-20, который выполнял разведывательную миссию в международном пространстве над Балтийским морем.

Об этом говорится в заявлении Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

В командовании отметили, что в понедельник, 12 августа, польские F-16 осуществили перехват и визуальную идентификацию самолета РФ, который выполнял полет над Балтийским морем.

«Польские истребители перехватили самолет Ил-20, который выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве, не нарушая польских территориальных вод», – говорится в сообщении.

В командовании добавили, что безопасность воздушного пространства является одним из приоритетов Вооруженных сил Польши.

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