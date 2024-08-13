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«Лукашенко дважды соврал»

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  • 13.08.2024, 15:52
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«Лукашенко дважды соврал»

Действительно ли белорусский диктатор перебросил войска к украинской границе.

Из-за прорыва в Курской области заметно оживились в Беларуси, пишет «РБК-Украина». В субботу Лукашенко объявил о переброске войск к украинской границе. В качестве предлога - неожиданные результаты прорыва и якобы перехват украинских ударных дронов над белорусской территорией.

«Два дня назад атака на курском направлении, где они продвинулись на несколько десятков километров - 30-35. Окапываются там. Ну и вот эта провокация с целью ударов по Российской Федерации», - отметил он и пригрозил, что «без ответа провокации не останутся».

По словам министра обороны Виктора Хренина, в приграничные Гомельскую и Мозырскую области переброшены системы залпового огня «Полонез» и ракетные комплексы «Искандер». Также его ведомство опубликовало фото и видео погрузки танков на железнодорожный транспорт. Тем не менее непосредственно к границе техника, похоже, не доехала.

Лукашенко как минимум дважды соврал в своих заявлениях, считает военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Во-первых, когда заявил об украинских дронах и работе боевой авиации. По данным мониторингового канала «Беларускі Гаюн», никаких беспилотников не было, как и вылетов Су-30 или вертолетов Ми-24. Во-вторых, когда заявил об усилении войск на границе, что не подтверждается украинской стороной.

«Думаю, он четко понимает, что у нас есть конкретный враг и это Россия. Заявления Лукашенко лишь создают видимость, что он якобы причастен к процессам. Это пустые заявления, которые ничего общего с реалиями не имеют», - рассказал он.

Конечно, тысяча километров границы с Беларусью - это тоже часть линии боевого столкновения. Сейчас она неактивна, но Силы обороны готовы и принимают меры инженерной фортификации в Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях.

«Следовательно, историю нужно рассматривать как информационный вброс. Направленный на то, чтобы показать Путину, что его белорусский коллега тоже якобы причастен к военным процессам. Однако его заявления вряд ли трансформируются в практические шаги с привлечением армии Беларуси к противостоянию с ВСУ», - подчеркнул Селезнев.

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко допускает, что Лукашенко мог перебросить некоторое количество техники.

«Чтобы показать, что он обеспокоен событиями (в Курской области, - ред.) и солидарен с Россией. Но не думаю, что это нужно воспринимать как серьезную угрозу. Потому что все действия Лукашенко носят исключительно демонстративный характер. Не больше», - отметил он.

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