Водитель Tesla в Минске повредил пять авто 13.08.2024, 16:12

2,978

Фотофакт.

Минский водитель на автомобиле Tesla минувшей ночью совершил ДТП с участием еще пяти автомобилей.

«По предварительной информации, сегодня ночью около 01:40 27-летний водитель автомобиля «Tesla», двигаясь вблизи дома №52 по улице Якубовского, совершил наезд на пять припаркованных автомобилей», — сообщила минская ГАИ.

В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. По данному факту проводится проверка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com