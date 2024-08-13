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Водитель Tesla в Минске повредил пять авто

  • 13.08.2024, 16:12
  • 2,978
Водитель Tesla в Минске повредил пять авто

Фотофакт.

Минский водитель на автомобиле Tesla минувшей ночью совершил ДТП с участием еще пяти автомобилей.

«По предварительной информации, сегодня ночью около 01:40 27-летний водитель автомобиля «Tesla», двигаясь вблизи дома №52 по улице Якубовского, совершил наезд на пять припаркованных автомобилей», — сообщила минская ГАИ.

В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. По данному факту проводится проверка.

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