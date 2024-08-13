Российская Z-певица Долина подтвердила, что ее «развели» мошенники

Российская Z-певица Долина подтвердила, что ее «развели» мошенники12
- 13.08.2024, 16:25
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Почти на $2 миллиона.
Российская артистка Лариса Долина заявила, что ее «развели» «украинские мошенники», обманом отобрав московскую квартиру и сбережения.
Общая сумма заявленного убытка —почти 2 миллиона долларов.
В соцсетях Долиной также появился пост с проукраинскими лозунгами и флагом Украины. Долина заявляет, что не размещала его, российские СМИ пишут о взломе.
Сейчас, по словам певицы, квартира арестована, накануне в нее пытались попасть новые «собственники», убежденные, что купили пятикомнатную квартиру в Хамовниках законно.
Ранее Долина, член партии «Единая Россия», поддержала войну с Украиной, за что оказалась под санкциями СНБО.