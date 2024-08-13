Российская Z-певица Долина подтвердила, что ее «развели» мошенники 12 13.08.2024, 16:25

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Лариса Долина

Почти на $2 миллиона.

Российская артистка Лариса Долина заявила, что ее «развели» «украинские мошенники», обманом отобрав московскую квартиру и сбережения.

Общая сумма заявленного убытка —почти 2 миллиона долларов.

В соцсетях Долиной также появился пост с проукраинскими лозунгами и флагом Украины. Долина заявляет, что не размещала его, российские СМИ пишут о взломе.

Сейчас, по словам певицы, квартира арестована, накануне в нее пытались попасть новые «собственники», убежденные, что купили пятикомнатную квартиру в Хамовниках законно.

Ранее Долина, член партии «Единая Россия», поддержала войну с Украиной, за что оказалась под санкциями СНБО.

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