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Белорус ради эксперимента ел на пять рублей в день

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  • 13.08.2024, 16:33
  • 5,066
Белорус ради эксперимента ел на пять рублей в день

Его видео шокировало Сеть.

Белорусский блогер ради эксперимента пробует тратить на еду не больше пяти рублей в день. Своими результатами и рецептами он делится в TikTok.

В одном из роликов, к примеру, он показал, какие продукты купил в магазине на 18 рублей. По его словам, этого должно хватить на четыре дня. Так, в его пакете оказались упаковка яиц, перец-горошек, свиные кости, три сосиски, несколько морковок, кочан капусты, пакет картошки, упаковка сметаны, пара куриных окорочков, спинка куриная, а также на развес — дешевые макароны и гречка.

В течение нескольких дней он готовил из этих продуктов разные блюда.

Пользователям эксперимент показался любопытным, но большинство посчитало, что «не нужно себя так мучить».

@myfoodloving 5 рублей на еду #жизнь #5рублей #еда #выживание #обзор #беларусь #польша #литва #россия #украина #распоковка #яйца #евроопт #светофор #светоформагазин #доброцен ♬ оригинальный звук - MyFoodP....n

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