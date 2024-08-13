Белорус ради эксперимента ел на пять рублей в день 4 13.08.2024, 16:33

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Его видео шокировало Сеть.

Белорусский блогер ради эксперимента пробует тратить на еду не больше пяти рублей в день. Своими результатами и рецептами он делится в TikTok.

В одном из роликов, к примеру, он показал, какие продукты купил в магазине на 18 рублей. По его словам, этого должно хватить на четыре дня. Так, в его пакете оказались упаковка яиц, перец-горошек, свиные кости, три сосиски, несколько морковок, кочан капусты, пакет картошки, упаковка сметаны, пара куриных окорочков, спинка куриная, а также на развес — дешевые макароны и гречка.

В течение нескольких дней он готовил из этих продуктов разные блюда.

Пользователям эксперимент показался любопытным, но большинство посчитало, что «не нужно себя так мучить».

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