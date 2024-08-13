В РФ признали успех спортивной изоляции на Олимпиаде-2024

В РФ признали успех спортивной изоляции на Олимпиаде-20245
- 13.08.2024, 16:41
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Стадия принятия от оккупантов.
Известный российский пропагандист и комментатор Дмитрий Губерниев пришел к выводу, что мировой спорт прекрасно себя чувствует и без российских спортсменов на международных турнирах, пишет zn.ua.
«Самое главное впечатление от Игр – это то, что было видно, как вся планета соскучилась по Олимпиаде после ковида. Со спортивной точки зрения, с точки зрения драматургии, философии это была невероятная Олимпиада.
Нам нужно прикладывать максимум усилий, чтобы вернуться по-настоящему, продолжать поддерживать спорт, детско-юношеский, студенческий, взрослый. Необходимо поддерживать спортсменов и любить. Олимпиада лишний раз доказывает, что миру и без нас неплохо», – сказал Губерниев.
Напомним, Международный олимпийский комитет допускал на Игры спортсменов, которые прошли проверку. Они не должны были публично поддерживать войну в Украине или быть связанными с силовыми ведомствами РФ и Беларуси.
Атлеты выступали без национальной символики, а их результаты не учитывались в медальном зачете.