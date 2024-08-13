Украинский офицер: Наши войска быстро дойдут до Минска 6 13.08.2024, 16:54

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Алексей Гетьман

Лукашенко напугало происходящее в Курской области.

Как в Украине реагируют на заявления Лукашенко об атаке украинских дронов и переброске войск на границу?

За комментарием сайт Charter97.org обратился к майору запаса Нацгвардии Украины, ветерану российско-украинской войны Алексею Гетьману:

— Знаете, реагируют с улыбкой. Мы прекрасно знаем, что никакими дронами Беларусь не атаковали. Мы их используем для ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, аэродромам, складам.

Подчеркну, что пока боевых действий со стороны Беларуси не производится, то, руководствуясь статьей 51-ой Устава ООН, мы действуем в пределах самообороны.

Мы имеем право атаковать военные (или связанные с ними) объекты на территории страны-агрессора, которой сейчас является Россия.

Мы во всем цивилизованном мире (за редким исключением) пользуемся поддержкой. Украина действует полностью в рамках международного права, а тут начнет нападать на Беларусь? С чего? Хочется сказать товарищу Лукашенко: не суди по себе, ошибешься.

У нас нет планов захватывать другие территории. Сейчас наши войска находятся на территории Курской области, но уже заявлено, что никакой аннексии не будет. Мы уважаем международно признанные границы, в том числе — РФ. В Курской области идет военная операция, мы атаковали военные объекты на территории РФ, что будем делать и дальше.

После победы в войне мы выведем войска. Нам не нужен ни сантиметр земли на территории РФ. Несмотря на то, что она забрала наши территории, много лет их эксплуатирует и продолжает захватывать.

— Никто еще несколько месяцев назад не мог предсказать, что ВСУ зайдут на территорию России, а Запад к этому спокойно отнесется. Видите ли вы сценарий, при котором ВСУ могут зайти на белорусскую территорию?

— Скажу, что Лукашенко напугало происходящее в Курской области. Недоразумение по фамилии Лукашенко прекрасно понимает, что если даст команду атаковать Украину, то мы будет действовать в рамках статьи о самообороне. Мы не только нанесем удар в ответ (артиллерийский, ракетный), а введем войска.

Сейчас в Курской области россияне вместе с «кадыровцами» массово сдаются в плен и бегут без оглядки. Я не хочу обидеть белорусские войска, уверен, что там много порядочных и разумных военнослужащих, но, думаю, что украинская армия, мотивированная и с богатым боевым опытом, очень быстро будет в Минске.

И мы не будет захватывать Беларусь, а просто уничтожим врага, напавшего на нас, и дальше всё — выведем войска. А вы уже сами разбирайтесь, что вам делать. Мы вам можем только подать руку помощи, но за вас решать ваши вопросы не будем.

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