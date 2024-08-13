Эксперт: Сырский снова перехитрил Герасимова 2 13.08.2024, 17:14

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Российская армия вынуждена рефлексировать на асимметричные действия ВСУ.

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Radio NV рассказал о перспективах украинской наступательной операции в Курской области:

— Я достаточно осторожно оцениваю перспективы развития [операции], но очевидно, что опять генерал [Александр] Сырский, [главнокомандующий ВСУ], перехитрил своего российского визави — [начальника российского Генштаба], генерала [Валерия] Герасимова.

Тенденция развития ситуации [в Курской области] будет напрямую зависеть от фактора ресурсов. Соответственно, тех ресурсов, которыми располагает украинский Генштаб для реализации этой миссии, и тех ресурсов, которые сможет отыскать российский Генштаб для того, чтобы заблокировать расширение украинского плацдарма на территории Курской области.

И здесь возникает вопрос: а способна ли российская армия где-то отыскать несколько десятков тысяч личного состава для того, чтобы лишить украинского военного присутствия территорию Курской области?

Ведь, обратите внимание, здесь и сейчас украинская армия, кроме проведения определенных рейдово-поисковых действий, выполняет мероприятия по инженерным фортификациям — готовятся окопы, блиндажи, долговременные огневые точки, создается инженерное заграждение в виде противопехотных и противотанковых минных полей. А это значит, что «этот дождь надолго» и украинская армия готова сдерживать, в частности вражеские атаки.

Более того, если мы посмотрим на уровень организации действий украинского войска, то это невероятный уровень слаженности и обеспечения — артиллерийская поддержка, радиоэлектронная борьба, устойчивая связь, системы противовоздушной обороны делают невозможным активное использование врагом авиационной компоненты с той интенсивностью, на которую он способен, и часто которая давала ему преимущество на поле боя.

Мы должны понимать, что никто не может гарантировать, что подобные процессы, которые происходят на территории Курской области, не начнут происходить на территории Белгородской или Брянской областей, а возможно где-то в Ростовской области произойдет какая-то неожиданность для российского Генштаба, или на юге Украины — на юге Херсонщины или в оккупированном Крыму.

В любом случае сейчас российская армия вынуждена рефлексировать на асимметричные действия украинской армии. И я уверен в том, что дальше будет больше.

Враг сейчас находится на распутье. Есть определенные предварительные планы, которые летят кувырком, а есть реалии на поле боя, которые сейчас в корне отличаются от того, что было еще 10 суток назад. Пользуясь этим окном возможностей (а я думаю, что оно еще будет продолжаться минимум неделю), думаю, что украинские силы еще создадут немало проблем на территории Курской области в рамках масштабирования нашего плацдарма.

А дальше, скорее всего, перейдут к маневренной обороне, чтобы уже в рамках этих действий максимально выхолащивать и без того в определенной степени ограниченный потенциал российских сил и средств.

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