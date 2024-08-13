В Литве заявили об увеличении количества попыток обойти санкции против минского режима 1 13.08.2024, 17:13

На данный момент ведется около 50 досудебных расследований.

Литовские власти отмечают значительный рост попыток обойти международные санкции, наложенные на Беларусь и Россию. Несмотря на активные усилия по пресечению этих нарушений и привлечению виновных к ответственности, борьба с этими правонарушениями становится все более сложной задачей, пишет delfi.lt.

По словам генерального прокурора Литвы Ниды Грунскене, в настоящее время ведется десятки досудебных расследований, связанных с обходом санкций, и по некоторым из них уже приняты решения.

«Сейчас, если я не ошибаюсь, ведется около 50 досудебных расследований. Я знаю, что решения были приняты по некоторым из них. Это количество показывает, что попыток обхода становится все больше и возникают трудности. Но мы работаем в этом направлении», - заявила она.

Одно из дел, касающееся контрабанды оружия, уже передано в суд, сообщила Грунскене.

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