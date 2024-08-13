В Литве заявили об увеличении количества попыток обойти санкции против минского режима

В Литве заявили об увеличении количества попыток обойти санкции против минского режима1
- 13.08.2024, 17:13
На данный момент ведется около 50 досудебных расследований.
Литовские власти отмечают значительный рост попыток обойти международные санкции, наложенные на Беларусь и Россию. Несмотря на активные усилия по пресечению этих нарушений и привлечению виновных к ответственности, борьба с этими правонарушениями становится все более сложной задачей, пишет delfi.lt.
По словам генерального прокурора Литвы Ниды Грунскене, в настоящее время ведется десятки досудебных расследований, связанных с обходом санкций, и по некоторым из них уже приняты решения.
«Сейчас, если я не ошибаюсь, ведется около 50 досудебных расследований. Я знаю, что решения были приняты по некоторым из них. Это количество показывает, что попыток обхода становится все больше и возникают трудности. Но мы работаем в этом направлении», - заявила она.
Одно из дел, касающееся контрабанды оружия, уже передано в суд, сообщила Грунскене.