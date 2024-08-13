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В Литве заявили об увеличении количества попыток обойти санкции против минского режима

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  • 13.08.2024, 17:13
В Литве заявили об увеличении количества попыток обойти санкции против минского режима

На данный момент ведется около 50 досудебных расследований.

Литовские власти отмечают значительный рост попыток обойти международные санкции, наложенные на Беларусь и Россию. Несмотря на активные усилия по пресечению этих нарушений и привлечению виновных к ответственности, борьба с этими правонарушениями становится все более сложной задачей, пишет delfi.lt.

По словам генерального прокурора Литвы Ниды Грунскене, в настоящее время ведется десятки досудебных расследований, связанных с обходом санкций, и по некоторым из них уже приняты решения.

«Сейчас, если я не ошибаюсь, ведется около 50 досудебных расследований. Я знаю, что решения были приняты по некоторым из них. Это количество показывает, что попыток обхода становится все больше и возникают трудности. Но мы работаем в этом направлении», - заявила она.

Одно из дел, касающееся контрабанды оружия, уже передано в суд, сообщила Грунскене.

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