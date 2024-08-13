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Могилевчанин угнал лесовоз «Урал» ради металлолома

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  • 13.08.2024, 18:02
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Могилевчанин угнал лесовоз «Урал» ради металлолома

Он обиделся на работодателя.

Житель Могилева угнал лесовоз, обидевшись на работодателя, чтобы сдать его на металлолом. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Могилевской области.

Инцидент с лесовозом произошел на Могилевщине еще в начале апреля. Владелец транспортного средства заявил в милицию об угоне, и добавил, что его лесовоз знакомый видел где-то на трассе в Белыничском районе.

В итоге сотрудники ГАИ спустя время действительно обнаружили лесовоз «Урал» на обочине местной автодороги. Рядом с машиной был 41-летний могилевчанин, который пытался устранить поломку, возникшую в пути. Правоохранителям мужчина сказал, что это его лесовоз, и что он на нем едет на заготовительный пункт приема металлолома.

- Однако правоохранители обладали совершенно другой информацией, и задержали мужчину, - прокомментировали в УСК.

И уже следователю фигурант рассказал о том, что с осени 2023-го он неофициально работал лесорубом у ипэшника. Работник прогуливал работу периодически из-за злоупотребления алкоголем, и на этом фоне у него возникали конфликты с работодателем. Один из последних серьезных конфликтов произошел как раз в начале апреля.

И в итоге могилевчанин затаил обиду на работодателя и решил, что украдет лесовоз и сдаст его на металлолом. А на вырученные деньги купит себе дом в Могилеве. Но злоумышленник не думал, что старый лесовоз не доедет до пункта приемки металла, а владелец так быстро обнаружит его пропажу.

Задержанному инкриминируют кражу, совершенную в крупном размере (ч.3 ст.205 Уголовного кодекса Беларуси). Ранее фигурант уже был неоднократно судим за имущественные преступления и угоны. До суда он заключен под стражу.

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