Маск заявил, что его интервью с Трампом собрало 1 млрд просмотров

Маск заявил, что его интервью с Трампом собрало 1 млрд просмотров19
- 13.08.2024, 18:04
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Бизнесмен взял интервью у кандидата в президенты США в ночь на 13 августа.
Интервью предпринимателя Илона Маска и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа собрало миллиард просмотров. Об этом сообщил сам Маск в своей соцсети X (Twitter).
«Совокупное количество просмотров интервью Трампа и последующих обсуждений в других аккаунтах составляет сейчас около 1 млрд», — написал Маск.
Бизнесмен взял интервью у Трампа в ночь на 13 августа, трансляция шла на странице Маска в X. В ходе интервью предприниматель спрашивал о ситуации на Украине, самых больших угрозах человечеству, покушении на Трампа и др. Перед встречей кандидат в президенты вернулся в X и опубликовал в своем аккаунте предвыборное видео.
В преддверии выхода интервью на соцсеть совершили массированную DDoS-атаку, об этом также сообщил Маск.