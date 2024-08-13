Около 2900 машин и 50 автобусов стоят в очередях на въезд в ЕС из Беларуси 1 13.08.2024, 18:06

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Об этом сообщили в ГПК.

На въезде в страны Евросоюза застряли в очереди около 2900 машин и 50 автобусов, сообщили в Государственном пограничном комитете.

Такая обстановка на границе наблюдается 13 августа. На 12.00 часов дня на въезд в Литву стояли 1440 фур, а в Латвию - 590 грузовиков,

При этом около 800 легковушек на то же время стояли на въезд в страны Евросоюза. Но еще при въезде в Польшу в погранпункте «Тересполь» («Брест» с белорусской стороны) образовалась очередь из 50 автобусов.

На момент написания статьи очередь с полудня сократилась только на 5 автобусов. По данным ГПК на Польшу все еще стояли 45 автобусов.

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