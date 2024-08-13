Врио главы администрации Курской области уволился 4 13.08.2024, 18:09

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Александр Шматков

Александр Шматков ушел с поста по «собственному желанию».

Александр Шматков, временно исполнявший обязанности руководителя администрации Курской области, ушел с поста по собственному желанию, сообщили региональные власти в телеграм-канале.

Там уточнили, что он уволился в связи с назначением его на пост замруководителя Федерального дорожного агентства.

Шматков возглавил администацию еще при предыдущем губернаторе Романе Старовойте, который покинул этот пост в мае 2024 года и стал министром транспорта России.

На место главы администрации назначен Александр Крылов — бывший врио первого заместителя руководителя муниципалитета.

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