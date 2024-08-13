В Минске ОМОН со стрельбой задержал подозреваемого в убийстве, который скрывался три года

В Минске ОМОН со стрельбой задержал подозреваемого в убийстве, который скрывался три года3
- 13.08.2024, 18:37
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На место приехал глава МВД.
Силовики задержали в Минске подозреваемого в убийстве, совершенном в ноябре 2021 года на столичном проспекте Рокоссовского, сообщили в МВД. Речь идет о 33-летнем Александре Липском, которого разыскивали вместе с матерью.
Задерживали мужчину сотрудники столичного уголовного розыска при силовой поддержке ОМОН.
«При задержании мужчина оказал сопротивление и открыл огонь по сотрудникам милиции. В ответ было применено оружие, с ранением он доставлен в медучреждение», — сообщили в МВД.
В МВД уточнили, что речь идет о 33-летнем Александре Липском. По данным следствия, он в ноябре 2021 года он вечером ворвался в квартиру на проспекте Рокоссовского и несколько раз выстрелил в 33-летнюю женщину — та погибла. Из этого же оружия нападавший попытался убить ее супруга, также находившегося в квартире.
Разыскивали Липского вместе с 63-летней матерью — предполагалось, что та скрывается вместе с сыном.
На место происшествия выехал министр внутренних дел Иван Кубраков.