Украина получила от ЕС еще 4,2 млрд евро
- 13.08.2024, 18:52
На что будут направлены средства.
Украина получила еще 4,2 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник, 13 августа.
«Правительство направит эти средства на социальные программы, гуманитарную сферу и другие важные бюджетные программы. Военные расходы мы продолжаем финансировать только за счет собственных ресурсов», - написал он в Telegram-канале.
Шмыгаль напомнил, что с начала года ЕС предоставил Украине уже более 12 млрд евро бюджетной поддержки.
«Мы продолжаем внедрять реформы, которые важны для нашей устойчивости, развития и будущего. Европейские партнеры поддерживают эти усилия. До конца года мы ожидаем получить еще один транш помощи», - добавил премьер.