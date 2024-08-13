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Украина получила от ЕС еще 4,2 млрд евро

  • 13.08.2024, 18:52
Украина получила от ЕС еще 4,2 млрд евро

На что будут направлены средства.

Украина получила еще 4,2 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во вторник, 13 августа.

«Правительство направит эти средства на социальные программы, гуманитарную сферу и другие важные бюджетные программы. Военные расходы мы продолжаем финансировать только за счет собственных ресурсов», - написал он в Telegram-канале.

Шмыгаль напомнил, что с начала года ЕС предоставил Украине уже более 12 млрд евро бюджетной поддержки.

«Мы продолжаем внедрять реформы, которые важны для нашей устойчивости, развития и будущего. Европейские партнеры поддерживают эти усилия. До конца года мы ожидаем получить еще один транш помощи», - добавил премьер.

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