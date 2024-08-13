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«Автомойщик угнал Tesla, чтобы съездить в гости к девушке»

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  • 13.08.2024, 19:02
  • 2,016
«Автомойщик угнал Tesla, чтобы съездить в гости к девушке»

Подробности массовой аварии на Якубовского.

На столичной улице Якубовского читатель «Онлайнера» заснял несколько поврежденных автомобилей вдоль дороги, а также остов легковушки, лежащий на зеленой зоне. В ГАИ рассказали, что именно случилось.

«Минимум четыре машины, — уточнил очевидец. — Остов на газоне, белый Lada (потенциально еще грузовик за ним), красный Polo (и две машины между)».

«Явно пострадавших не видел, — добавил водитель. — На ходу было сложно определить, есть ли кто-то внутри авто на газоне. Людей вокруг стояло много, но они не суетились».

«Поврежденных машин было семь, — заявил еще один очевидец. — Виновник аварии — Tesla. Вроде бы оставили на мойке электрокар и пьяный работник поехал на нем покататься. В итоге попал в аварию, авто перевернулось. Но с места ДТП мужчина успел сбежать. Все остальные автомобили были припаркованы, водители отсутствовали».

«Renault Logan смяло, как сигаретную пачку, — уточнил автор видео. — Даже двигатель вырвало».

Третий читатель утверждает: «ДТП случилось около часа ночи. Я вышел на балкон и увидел, как со стороны перекрестка Одинцова и Якубовского в сторону детской инфекционной больницы с бешеной скоростью неслась машина (минимум 150 км/ч). Потом услышал несколько сильных ударов, но это было уже вне моего обзора».

Один из очевидцев поделился фото с места происшествия:

В милиции также прокомментировали обстоятельства аварии и рассказали подробности. Как утверждается, Tesla до ДТП находилась на СТО — владелец оставил ее там для комплексного обслуживания.

— Установлено, что накануне вечером 26-летний автомойщик употребил алкоголь и угнал автомобиль Tesla. Фигурант ехал в гости к своей девушке, выбрал высокую скорость и не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на припаркованные у дороги автомобили, после чего Tesla перевернулась. Выбравшись из салона, он покинул место происшествия и хотел спрятаться у своей подруги, а когда та его не приняла — отправился к бабушке, где впоследствии и был задержан. Кроме того, известно, что мужчина не имел права управления транспортным средством, — рассказали правоохранители.

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