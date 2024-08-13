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Беларусбанк уменьшил ставку по некоторым счетам в 100 раз

  • 13.08.2024, 19:16
Беларусбанк уменьшил ставку по некоторым счетам в 100 раз

Подробности.

Беларусбанк уменьшил ставку по некоторым счетам в 100 раз.

Новые ставки будут действовать как в отношении новых счетов, так и открытых ранее, сообщили в финучреждении.

«Информируем об изменении с 19.09.2024 процентной ставки за пользование банком денежными средствами, находящимися (хранящимися) на текущих (расчетных) банковских счетах физических лиц, в том числе текущих (расчетных) банковских счетах, доступ к которым обеспечивается с использованием личной дебетовой банковской платежной карточки, в долларах США и евро и установлении ее в размере 0,0001% годовых», – предупредила пресс-служба банка.

Отметим, что на данный момент ставка по таким счетам составляет 0,01% годовых.

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