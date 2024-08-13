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А упырь-то голый

  • Александр Невзоров
  • 13.08.2024, 19:26
А упырь-то голый

Величие Путина точно так же картонно, как и госграница РФ.

Раскаленность новостной повестки, несомненно, должна была породить марево в виде «отставки Путина». Но, как известно, «если фейки зажигают, то их время пришло». Да и вполне возможно, что из «фейка возгорится пламя».

Бездарность Путина перестает быть тайной: «а упырь-то голый!»

Дело в том, что путинское величие точно так же картонно, как и госграница РФ.

Как и «вертикаль власти».

Прочность этой вертикали была испытана пригожиным, потопами, «Легионом» и РДК, пожарами, а теперь и ВСУ. Как экспериментально выяснилось — орды наглых чинуш со значками «Единой России» трусливы и беспомощны.

Даже легкое надавливание на «вертикаль» приводит к ее немедленному разрушению. Чиновники разбегаются, прячутся, молотят бессмысленную чушь. Они ничего не могут и ничего не умеют.

Нигде, никогда ни на один серьезный «вызов» - «вертикаль» не смогла адекватно отреагировать.

Механизм власти в РФ не работает. Одними убийствами и посадками государство не строится.

А больше Путин ничего не умеет.

Фейки о путинской «отставке» и его политической кончине — вполне закономерное явление. Трещина сомнений в адекватности диктатора уже побежала по интернету и народным мозгам.

Александр Невзоров, Telegram

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