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Украинские десантники отбили штурм россиян: уничтожены танк и бронемашина

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  • 13.08.2024, 19:54
  • 2,874
Украинские десантники отбили штурм россиян: уничтожены танк и бронемашина

Видео.

Украинские военные из 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады смогли отбить российский штурм. Враг понес потери в технике и личном составе.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ в Telegram.

Как отметили в ДШВ, россияне для штурма задействовали два танка и одну бронемашину с десантом. Их атаковала украинская артиллерия, также в бою участвовали противотанкисты и операторы ударных дронов.

«Наши воины уничтожили танк и бронемашину с десантом. 12 оккупантов выгорели дотла. Еще столько же получили ранения», - уточнили в ДШВ.

Единственный танк, которому удалось остаться неповрежденным, сбежал с поля боя.

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