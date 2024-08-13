В больнице умер минчанин, который отстреливался от милиции
- 13.08.2024, 20:35
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Милиционеры ранили его при задержании.
В больнице умер мужчина, которого милиционеры ранили сегодня при задержании. В официальном сообщении МВД говорится: «Ликвидирован».
13 августа милиция заявила о задержании мужчины, которого подозревают в причастности к преступлению 2021 года в Минском районе Серебрянка. Тогда в квартиру на проспекте Рокоссовского ворвался вооруженный мужчина и несколько раз выстрелил в 33-летнюю женщину. Она погибла. Нападавший попытался убить ее мужа, но тот выжил.
По горячим следам был объявлен в розыск Александр Липский и его мать Раиса Липская. Предполагалось, что она пряталась вместе с сыном. Три года о них не было слышно ничего — до сегодняшнего дня.
Сегодня МВД заявило о задержании мужчины. Сообщалось, что он отстреливался от милиционеров и был ранен при задержании. После этого его доставили в больницу.
О матери Липского ничего не сообщается.