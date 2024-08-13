закрыть
13 августа 2024, вторник, 20:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В больнице умер минчанин, который отстреливался от милиции

  • 13.08.2024, 20:35
  • 1,246
В больнице умер минчанин, который отстреливался от милиции
Александр Липский

Милиционеры ранили его при задержании.

В больнице умер мужчина, которого милиционеры ранили сегодня при задержании. В официальном сообщении МВД говорится: «Ликвидирован».

13 августа милиция заявила о задержании мужчины, которого подозревают в причастности к преступлению 2021 года в Минском районе Серебрянка. Тогда в квартиру на проспекте Рокоссовского ворвался вооруженный мужчина и несколько раз выстрелил в 33-летнюю женщину. Она погибла. Нападавший попытался убить ее мужа, но тот выжил.

По горячим следам был объявлен в розыск Александр Липский и его мать Раиса Липская. Предполагалось, что она пряталась вместе с сыном. Три года о них не было слышно ничего — до сегодняшнего дня.

Сегодня МВД заявило о задержании мужчины. Сообщалось, что он отстреливался от милиционеров и был ранен при задержании. После этого его доставили в больницу.

О матери Липского ничего не сообщается.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генерал Герасимов на рубеже Муму
Генерал Герасимов на рубеже Муму Владимир Халип
От «Курска» до Курска
От «Курска» до Курска Андрей Зубов
Киев меняет игру
Киев меняет игру Леонид Невзлин
9 августа — День белорусского народа
9 августа — День белорусского народа Андрей Санников