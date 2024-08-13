Bloomberg: Украина до последнего не делилась с Западом деталями операции на Курщине 3 13.08.2024, 20:50

1,180

Киев рассматривал несколько вариантов операции.

Украина готовила нападение на приграничные территории России на фоне пребывания в глухой обороне на фронте и до последнего не сообщала партнерам на Западе деталей операции.

Об этом со ссылкой на собеседников на Западе пишет агентство Bloomberg.

По словам чиновника одной из стран Запада, который говорил с Bloomberg на условиях анонимности, Украина рассматривала несколько вариантов нападения, которое бы застало Россию врасплох.

Анонимный представитель западной разведки отметил, что украинское руководство не делилось конкретной информацией об операции на Курщине «до тех пор, пока она не была в полном разгаре».

Сейчас на Западе воздерживаются от конкретных оценок операции ВСУ, но считают маловероятным, что украинские войска смогут удержать российскую территорию, пишет Bloomberg.

В то же время представитель НАТО, знакомый с разведданными, говорит, что эта операция имеет важное значение для того, чтобы показать, что Киев способен бросить вызов Кремлю.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com