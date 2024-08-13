В Минске станет больше тихих зон 6 13.08.2024, 21:06

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Шеринговым самокатам туда въезд запрещен.

В столице собираются сделать еще несколько тихих зон для самокатов. На шеринговых средствах персональной мобильности (СПМ) въехать туда будет нельзя.

Напомним, что запрет на самокаты и моноколеса уже действует на территории двух парков – имени Максима Горького и Челюскинцев.

Сейчас столичная ГАИ совместно с Мингорисполкомом работает над проектом карты тихих зон.

«В дополнение к паркам и скверам мы будем определять новые тихие зоны. Это коснется территорий учреждений среднего, дополнительного и среднего специального образования», – рассказал заместитель начальника УГАИ Мингорисполкома Денис Ливанович в эфире телеканала «Беларусь 1».

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