В Минске станет больше тихих зон

В Минске станет больше тихих зон6
- 13.08.2024, 21:06
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Шеринговым самокатам туда въезд запрещен.
В столице собираются сделать еще несколько тихих зон для самокатов. На шеринговых средствах персональной мобильности (СПМ) въехать туда будет нельзя.
Напомним, что запрет на самокаты и моноколеса уже действует на территории двух парков – имени Максима Горького и Челюскинцев.
Сейчас столичная ГАИ совместно с Мингорисполкомом работает над проектом карты тихих зон.
«В дополнение к паркам и скверам мы будем определять новые тихие зоны. Это коснется территорий учреждений среднего, дополнительного и среднего специального образования», – рассказал заместитель начальника УГАИ Мингорисполкома Денис Ливанович в эфире телеканала «Беларусь 1».