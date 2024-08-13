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Белорусский футболист Артем Быков продолжит карьеру в чемпионате Греции

  • 13.08.2024, 21:18
Белорусский футболист Артем Быков продолжит карьеру в чемпионате Греции
Артем Быков

Форвард минского «Динамо» покинул команду перед важнейшим матчем в квалификации Лиги Европы.

Минское «Динамо» официально объявило об уходе из клуба 31-летнего нападающего Артема Быкова.

Белорус продолжит карьеру в «Ламии» из чемпионата Греции. Срок его контракта рассчитан до 30 июня 2025 года.

По информации Transfermarkt, минчане получат за форварда около €100 тыс. компенсации.

В прошлом сезоне «Ламия» заняла историческое для себя шестое место в чемпионате страны.

Артем Быков покинул клуб перед важнейшим матчем. «Динамо» предстоит сыграть в Гибралтаре ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Линкольном».

Первую встречу выиграла белорусская команда со счетом 2:0. Матч проходил в Венгрии ввиду правил УЕФА. Согласно им, белорусские клубы и сборные вынуждены проводить номинально домашние матчи на нейтральном поле.

Ответное противостояние состоится в четверг, 15 августа. В случае успеха белорусский клуб попадет в плей-офф квалификации Лиги Европы, где сыграет с «Андерлехтом».

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