Зеленский намекнул, что ВСУ готовят следующую операцию после прорыва в Курской области 1 13.08.2024, 21:49

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Владимир Зеленский

Президент Украины анонсировал «важные шаги» на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ВСУ готовятся к следующим шагам на фронте после успешного прорыва украинских сил в Курской области.

Во время доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского президент подчеркнул, что подготовка следующих шагов украинских сил продолжается.

«Я хотел вас также попросить не забывать и продолжать разработку следующих важных ключевых шагов», — сказал президент.

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