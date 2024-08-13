Разгром армейской верхушки РФ Владимир Пастухов

13.08.2024, 22:11

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События в приграничье могут сработать как катализатор новой череды отставок и арестов.

На фоне украинского рейда по «каноническим» землям России разгромные чистки в Минобороны заиграли новыми красками. Ну полное впечатление, что чего-то подобного ждали и загодя готовили целое стадо козлов отпущения.

Вообще впечатляющие масштабы арестов в Министерстве обороны и окрестностях, выкосившие практически все мало-мальски заметное окружение экс-министра обороны, наводят на мысль о том, что он сам давно был в окружении. Я могу выдвинуть лишь одно более-менее разумное объяснение тому, почему Шойгу до сих пор остается с таким счастьем и на свободе. Выглядит это так, будто все это время министр обороны находился в заложниках у ОПГ. И, кстати, в таком случае понятно его поведение — возможно, у него развился стокгольмский синдром. С кем не бывает…

Разгром армейской верхушки, завязанной даже не столько (ну или не только) на Шойгу, но не в меньшей степени — на предыдущего министра Сердюкова, нельзя упрощенно трактовать только как «наезд на армию», в том числе, со стороны ФСБ. Это также популистский жест, своего рода подачка в отношении армейской массы, которая больше всех остальных социальных когорт ненавидит армейских тыловиков и штабистов. В этом контексте события в русском приграничье могут сработать как катализатор новой череды отставок и арестов.

Причем на этот раз козлом отпущения может стать уже руководство Гештаба во главе с Герасимовым (если только чудом не закончит войну за пару месяцев – мотивация у них сегодня большая как никогда). Создается ощущение, что Пригожин с того света продолжает дело это… Он своих (врагов) не бросает…

Владимир Пастухов, telegram

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