Ночью к станции метро «Немига» прибудет большое количество спасателей и техники
- 13.08.2024, 22:19
Что случилось?
В ночь с 13 на 14 августа с 00.30 до 04.30 на станции метро «Немига» пройдут совместные учения МЧС и Минского метрополитена, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве предупредили, что к месту будет стянуто большое количество пожарной аварийно-спасательной техники.
Минчан и гостей города просят с «пониманием отнестись» к необходимости проведения учения.