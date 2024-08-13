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Ночью к станции метро «Немига» прибудет большое количество спасателей и техники

  • 13.08.2024, 22:19
Ночью к станции метро «Немига» прибудет большое количество спасателей и техники

Что случилось?

В ночь с 13 на 14 августа с 00.30 до 04.30 на станции метро «Немига» пройдут совместные учения МЧС и Минского метрополитена, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве предупредили, что к месту будет стянуто большое количество пожарной аварийно-спасательной техники.

Минчан и гостей города просят с «пониманием отнестись» к необходимости проведения учения.

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