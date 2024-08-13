Ночью к станции метро «Немига» прибудет большое количество спасателей и техники 13.08.2024, 22:19

Что случилось?

В ночь с 13 на 14 августа с 00.30 до 04.30 на станции метро «Немига» пройдут совместные учения МЧС и Минского метрополитена, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве предупредили, что к месту будет стянуто большое количество пожарной аварийно-спасательной техники.

Минчан и гостей города просят с «пониманием отнестись» к необходимости проведения учения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com