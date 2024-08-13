Туск об атаке ВСУ на Курскую область: Украина имеет полное право максимально парализовать Россию 13.08.2024, 22:23

Дональд Туск

Действия Украины являются оборонительными.

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал атаку украинских сил на российскую Курскую область. Он поддержал действия ВСУ и подчеркнул, что Украина имеет полное право обороняться от агрессора.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Отвечая на вопрос об украинской атаке в Курской области, Туск сообщил, что «действия Украины являются оборонительными».

«То, что делают российские войска и российские ВВС в Украине, несет в себе признаки геноцида и бесчеловечных преступлений, и Украина имеет полное право вести войну таким образом, чтобы максимально эффективно парализовать Россию в ее агрессивных намерениях», — сказал он.

Польский премьер добавил, что его страна поддерживает Украину в ее оборонительной войне.

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