Туск об атаке ВСУ на Курскую область: Украина имеет полное право максимально парализовать Россию
- 13.08.2024, 22:23
Действия Украины являются оборонительными.
Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал атаку украинских сил на российскую Курскую область. Он поддержал действия ВСУ и подчеркнул, что Украина имеет полное право обороняться от агрессора.
Об этом сообщает Rzeczpospolita.
Отвечая на вопрос об украинской атаке в Курской области, Туск сообщил, что «действия Украины являются оборонительными».
«То, что делают российские войска и российские ВВС в Украине, несет в себе признаки геноцида и бесчеловечных преступлений, и Украина имеет полное право вести войну таким образом, чтобы максимально эффективно парализовать Россию в ее агрессивных намерениях», — сказал он.
Польский премьер добавил, что его страна поддерживает Украину в ее оборонительной войне.